Япония откажется от бесплатных пластиковых пакетов в магазинах

Власти Японии запретят супермаркетам, торговым центрам и магазинам розничной торговли предоставлять покупателя бесплатные пластиковые пакеты для упаковки товаров.

Руководство страны полагает, что данное решение внесет большой вклад защиту и охрану окружающей среды. Данный законопроект будет опубликован в ближайшее время. По словам министра окружающей среды Японии Есиаки Харада, пластиковые пакеты занимают не самое значимое место в общем объеме пластикового мусора, но эти действия станут еще одним шагом к борьбе с отходами.

Министр добавил, что в борьбе с загрязнением морей, океанов и природы в целом нужно активизироваться всем, приложив для этого максимальные усилия. В Японии вопрос утилизации и переработки мусора является крайне актуальным, так как на территории очень мало места для его захоронения. Разработана слаженная система сортирования и утилизации мусора, а также безотходное производство.

Исходя из рейтинга по объемам вырабатываемого пластикового мусора, Япония занимает вторую позицию после Соединенных Штатов. Несмотря на то, что страна достигла больших результатов в технологии переработки пластиковых отходов, темпы его накопления снижаются медленнее чем в других развитых странах.

Отмечается, что скопление пластиковых отходов образует в Мировом океане так называемые «мусорные пятна». Экологами из Европы было подсчитано, если загрязнение будет проходить в таких же темпах, то в 2025 году на каждые 3кг рыбы в мировом океане будет приходиться 1кг мусора.