Мусоросжигательные заводы России будут экологически чистыми

В России планируется запустить проект по строительству 5 мусоросжигательных заводов, на которых будет осуществляться термическая переработка мусора в энергию. Проект получил название "Энергия из отходов". Термическая переработка считается экологически чистым источникам энергии.

Все заводы будут оснащены обязательным в странах ЕС очистительным оборудованием, позволяющим снизить выбросы в атмосферу опасных для окружающей среды и человека продуктов горения. Уровень предельно допустимых концентраций продуктов горения указан в директиве "О сжигании". В ней также говорится и о диоксиновых соединениях, которые считаются наиболее токсичными.

Как отмечают специалисты, полностью не допустить образование диоксинов в процессе горения невозможно, между тем, вполне возможным стало предотвратить попадание их в атмосферу путем применения технологии многоступенчатой сухой очистки, разработанной японско-швейцарской компанией Hitachi Zosen Inova.

Все компании, имеющие дело с отходами, в обязательном порядке должны регулярно подтверждать безопасность технологий, используемых ими на предприятиях. Проведение исследований и контроль за уровнем выбросов позволили за последние 10 лет значительно снизить содержания диоксинов в воздухе, почве и растительности.

Уровень выбросов на европейских заводах, как и на будущих заводах “Энергия из отходов” составляет 1-2 нг/м3. Данный показатель значительно ниже ПДК в Директиве “О сжигании” - 10 нг/м3.