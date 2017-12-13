Сергей Иванов: экологическая безопасность новых МСЗ не подлежит сомнению

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов стал собеседником РИА «Новости». В рамках интервью он обстоятельно рассказал, что из себя представляют Мусоросжигательные заводы (МСЗ), которые в ближайшие годы будут построены в МО и Республике Татарстан. Собеседник издания отметил, что эти предприятия абсолютно безопасны с точки зрения экологии.

Как заявил Сергей Иванов, из бюджета на возведение МСЗ не будет затрачено ни копейки — реализацией проекта занимается ГК «РТ-Инвест» (одно из подразделений «Ростехнологий»). Она приобрела уникальную технологию у японско-швейцарской компании Hitachi. Последняя построила уже сотни мусоросжигательных заводов в разных странах мира, причем, нередко даже в центрах мегаполисов (к примеру, Токио и Вене). Технология не несет никакого вреда человеческому здоровью и окружающей среде.

Сергей Иванов в ходе интервью подчеркнул, что проекты заводов успешно прошли ряд экспертиз, каждая из которых подтвердила их безопасность. С появлением новых МСЗ, что интересно, будет частично решена проблема с переработкой ТКО в Московском регионе. Ежегодно он производит 11 млн. тонн отходов, но вторичную переработку проходит не более 7% от этого объема.