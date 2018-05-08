Генпрокуратура: на каждого россиянина приходится больше 200 т мусора

Сегодня на каждого россиянина приходится больше 200 тонн отходов. Свалки занимают 4 миллиона квадратных километров земель, и с каждым годом их площадь продолжает расти. Об этом рассказал первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман в ходе совещания в Иркутске.

Согласно статистике, только 40% россиян могут пользоваться чистой водой, а из общего объема стоков лишь 11% попадают в водоемы очищенными. Токсины, выделяемые в окружающую среду свалками и мусорными полигонами, несут реальную угрозы здоровью 17 миллионов жителей страны.

По словам докладчика, особенно прискорбно то, что вторично перерабатывается всего только около 9% отходов, хотя половина всего мусора – это бумага и металлы, которые прекрасно поддаются вторичному использованию.

Прокуроры ведут постоянную борьбу с незаконным распространением мусора. Благодаря их вмешательству уже ликвидировали 10 тысяч незаконных свалок, причем около сотни из них находились в заповедных зонах. Проведенные проверки закончились возбуждением 135 уголовных дел. В судах находятся иски, предъявленные прокурорами, на общую сумму в 3,5 миллиарда рублей.