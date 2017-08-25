Франция отзывает зараженное сальмонеллой детское питание.

Отозвано более 12 миллионов продукции французской компании Lactalis, в которой был обнаружен вирус сальмонеллы.



Эммануэль Бенье, который является главой этого концерна, заявил, что будет отозвано более 12 миллионов банок порошкового молока для детского питания в более 80 странах. Также он добавил, что компания ничего не скрывает и настроена на помощь следствию.



Некоторую продукцию Lactalis, которая выходила под марками Celi, Picot и Milumel стали отзывать еще в конце прошлого года.









Заражение вирусом сальмонеллы сопровождается обезвоживанием, болями в животе, тошнотой. Для детей данная бактерия представляет серьезную опасность. На данный момент во Франции зафиксировано 35 пострадавших, по одному в Испании и Греции.



Сама компания заявляет, что заражение могло случиться после ремонта на производстве в коммуне Краон.



В конце 2017 года в Роспортебнадзоре сделали заявление о нахождении сальмонеллезы в продуктах питания для детей Lactalis. Товары этого концерна также реализуются под брендами Carrefour, Milumel et Picot. В Россию эта продукция не завозилась.



Lactalis осуществляет продажу не менее чем в 100 стран и является третьей в мире по объему производимой молочной продукции.