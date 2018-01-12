Из бюджета России за рекламу госкомпаний в 2017 году было выплачено 19,63 млрд рублей

Коммуникационная группа iMARS подготовила итоговое исследование рынка объявленных тендеров на коммуникационные услуги за 2017 год. Согласно данным экспертов, суммарный объем российского рынка коммуникационных услуг составил 19,63 млрд. рублей. Это на 4: или на 830 млн рублей меньше, чем в 2016 году. «Органы власти и компании с госучастием продолжают курс на экономию расходов. По мнению наших аналитиков из Департамента закупок, тренд на оптимизацию сохранится в 2018 году. Мы все будем учиться работать эффективнее за меньшие деньги», - сообщил Президент iMARS Communications Владимир Ступников.

Данный показатель говорит о том, что конкуренция на рынке PR-услуг ужесточится, и в игре останутся те, кто сможет предложить хорошее качество за меньшие деньги. Согласно данным iMARS, больше всего спрос упал на PR-услуги, которые в 2016 году были самыми востребованными (затрачено 3,14 млрд по итогам 2017 года). Выросли объемы на рынке интернет-услуг: за продвижение интернет-сайтов, работу по продвижению компаний в соцмедиа и т.д. было заплачено свыше 5 млрд. рублей. За изготовление сувенирной продукции было выплачено 5,67 млрд, за организации и проведение мероприятий - 5,79 млрд. руб.