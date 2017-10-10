ПАО «КАМАЗ» увеличил производство в 2017 году на 12%

Российский автопроизводитель «КАМАЗ» обнародовал итоги декабря и всего 2017 года на производстве. Компании удалось в минувшем году нарастить объём выпускаемой продукции на 12% по сравнению с 2016 годом.

Подразделения ПАО «КАМАЗ» произвели в декабре 4 238 машинокомплектов, а по итогам года эта цифра достигла 39 525 единиц (+12%). Предприятие по изготовлению двигателей и СП «КАММИЗ КАМА» выпустило в последний месяц года более 4 500 моторов и силовых агрегатов. Всего за год было произведено почти 42 000 двигателей, что на 10,5% больше относительно предыдущего года.

Компания «КАМАЗ» с начала 2017 года отгрузила дилерским и сервисным центрам, а также другим потребителям запчастей на сумму около 23 млрд рублей (+39%). В декабре продукции диверсификации было выпущено на 1,84 млрд рублей, а минувший год в целом – более чем на 8 млрд рублей, что соответствует приросту на 20%. Опубликовать итоги объёма продаж за декабрь и прошлый год в целом автопроизводитель намерен немного позднее.