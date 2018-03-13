Владимир Ефимов рассказал о сути программы «один рубль за квадратный метр»

В Москве на протяжении пяти лет функционирует программа «один рубль за квадратный метр». С ее помощью местные предприниматели, выиграв аукцион, могут арендовать историческое здание на 49 лет за смешные деньги — тот самый пресловутый рубль за один метр. Однако для начала нужно выполнить обязательное условие — полная реставрация объекта за счет бизнесмена. За время действия программы таким образом было спасено уже два десятка исторических зданий, и еще несколько готовятся к реставрации. В качестве примера таких спасенных бизнесом объектов называют трамвайную остановку «Красностуденческий проезд» и Садовый павильон усадьбы Лопатиных. Об этом рассказало ТАСС.

По словам лидера столичного ДЭПИР Владимира Ефимова, московские инвесторы живо интересуются программой «один рубль за квадратный метр». Общая сумма частных инвестиций в ее рамках за последние пять лет составила 2,3 млрд. рублей. Пользу из действия программы извлекают все участники процесса. Жители и город получают отреставрированный исторический объект, власти сохраняют средства бюджета, а предпринимателю выделяют существенные скидки на длительное содержание помещений. Об этом сообщал сайт Investmoscow.ru.