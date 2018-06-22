Доля вакантных офисных площадей класса «А» и «В» в Москве уменьшилась – Владимир Ефимов

Благодаря стабилизации экономической ситуации и увеличению покупательской способности жителей столицы, доля незанятых офисных площадей класса А и В с января 2018 года уменьшилась. Вакантных офисов А-класса в Москве стало на 3,5% меньше, В-класса – на 1,2%. Об этом заявил министр столичного Правительства, глава московского Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

«Показательно, что оживление рынка арендуемых офисов происходит синхронно с увеличением арендных ставок. По Москве увеличение арендной стоимости офисов составляет, в среднем, 4–4,2%. При этом количество незанятых офисных площадей А и В класса сократилось на 3,5 и 1,2 процентных пункта соответственно. Сегодня стоимость аренды престижных офисов А-класса – около 24 тыс. рублей за квадратный метр, офисов В-класса – 14,5–14,7 тыс. рублей», – отметил Ефимов.

«Ситуация в экономике стабилизируется, предпринимателей в Москве становится больше, доходы населения растут. Поэтому спрос на аренду офисов тоже растет. Думаю, он сохранит свои темпы, как минимум, до конца 2018 – начала 2019 года», – добавил министр.