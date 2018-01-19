Владимир Ефимов: развитие московского бизнеса позитивно влияет на рост рынка офисной аренды

Столица активно способствует развитию местного предпринимательства. Этот тренд повлиял на оживление рынка офисной аренды. В первом квартале текущего года доля свободных площадей заметно сократилась. В то же время зафиксирован рост арендных ставок по всем классам офисов (по офисам класса А и B ставки увеличились на 2,4%). Об этом проинформировала пресс-служба столичного ДЭПИР.

По словам главы ДЭПИР Владимира Ефимова, в сравнении с результатами за аналогичный период прошлого года доля свободных площадей по офисам класса А снизилась на 1,9 п.п., а класса B – на 0,6 п.п. Если говорить о первом квартале 2015 кризисного года, то доля свободных площадей в мегаполисе по классу А уменьшилась вдвое, а по классу B — более чем на 50%.

Владимир Ефимов также заявил, что на рынке офисной аренды позитивно сказывается динамика развития столичного бизнеса. За первый квартал 2018 года в городе отмечен рост в отношении прибыльности столичных организаций (на 12,2%), общего числа ИП (на 11,2%), энергопотребления бизнеса (на 4%), — уточнил глава Департамента.