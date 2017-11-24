1600 патентов приобретено ИП общепита Москвы в первом квартале года

Заместитель столичного мэра Наталья Сергунина рассказала о том, что в мегаполисе увеличивается число ИП из сферы общепита. В первом квартале этого года они приобрели 1,6 тыс. патентов, что на 107% превышает показатели аналогичного периода в 2017 году. Власти полагают, что положительное влияние на эту тенденцию оказал проходящий в нашей стране футбольный мундиаль. Об этом пишет ТАСС.

В комментарии к ситуации лидер ДЭПИР города Москвы Владимир Ефимов рассказал, что поступательному росту приобретения патентов в столице помогает и создаваемая здесь инфраструктура для бизнеса. За первый квартал этого года предприниматели Москвы приобрели более 51 тыс. патентов суммой в около 4,5 млрд. рублей. В сравнении с первым кварталом минувшего года зафиксирован рост обоих показателей на 22% и 19% соответственно.