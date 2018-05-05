Наталья Сергунина: в I квартале торговый оборот столицы превысил 1,1 триллиона рублей

За I квартал этого года у торгового оборота Москвы удалось превзойти показатель в 1,1 триллиона рублей. Его рост составил 4,7%, если сравнивать с тем же временным отрезком за 2017-й год. Попутно посещаемость крупных ТЦ прибавила почти 2%. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит сайт Прайм.

Как подчеркнула чиновница, за отчетный период в главном городе страны наблюдался рост объема продаж на 6,8%. Попутно были зарегистрированы 46,1 тысяч договоров на покупку жилья (+35,6% в сравнении с таким же периодом годом ранее).

В свою очередь глава столичного ДЭПИР Владимир Ефимов сообщил, что в сравнении с мартом 2017 г. в третьем месяце 2018 г. сбережения москвичей в банках "приросли" на 5,4%. Министр заострил внимание на том, что рост зарплат столичного населения и растущая доступность кредитования оказывают положительное влияние на развитие местной розничной торговли, сферы услуг и банковского сектора.