Владимир Ефимов: в Москве растут темпы потребительского и корпоративного кредитования

За четыре месяца с начала года в столице РФ было отмечено существенное превышение показателей роста, как потребительского, так и корпоративного кредитования в сравнении с минувшим годом. Сообщается, что объем кредитования физических лиц «прирос» на 22,8%. В 2017 г. в сравнении с годом ранее рост за те же четыре месяца не превысил восьми процентов.

Комментируя ситуацию, руководитель городского ДЭПИР Владимир Ефимов акцентировал внимание на том, что столичные жители стали более активно тратить. Этому способствует рост реальных зарплат столичных жителей и снижение ставок по кредитам.

По словам господина Ефимова, за первые четыре месяца с начала года темпы роста корпоративного кредитования в главном городе РФ «приросли» на 20,6%. Это в четыре раза больше, чем за отчетный период в 2017 г. С целью расширения производства и сбыта корпоративный сектор стал чаще прибегать к кредитным ресурсам, — уточнил Владимир Ефимов.