Владимир Ефимов прогнозирует рост ВРП Москвы на 2,3% до 2020 года

В настоящее время в московской экономике зафиксирован стабильный поступательный рост по всем главным направлениям. Такую информацию в четверг, 18 января озвучил руководитель столичного ДЭПИР Владимир Ефимов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к 2020 году темпы роста валового регионального продукта (ВРП) в главном городе нашей страны должны составить 2,3%. По итогам 2017 года ВРП столицы подрастет на 2%, тогда как в период с 2018 по 2020 годы темпы роста ВРП должны составить от 2,1% до 2,3% (в сопоставимых ценах). Это является достаточным основанием заявлять, что московская экономика показывает рост по каждому из главных направлений.

Управленец не отказался поделиться примерами направлений столичной экономики, по которым зафиксирован планомерный рост. В частности, Владимир Ефимов назвал промышленное производство, экспорт сферу услуг, информационные технологии, научные исследования и разработки.