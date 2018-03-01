Владимир Ефимов рассказал о стремительном росте торговли через интернет в Москве

По словам руководителя столичного ДЭПР Владимира Ефимова, в главном городе России отмечен рост розничного онлайна. Так, за первые шесть месяцев текущего года увеличение темпов роста торговли через интернет превзошло показатель в 35%. За тот же шестимесячный период с начала года суммарный оборот московских предприятий онлайн торговли составил 74 миллиарда рублей. Об этом проинформировал сайт Эксперт Бизнеса

Как добавил господин Ефимов, за первое полугодие текущего года динамика развития столичного розничного онлайна более чем в два раза превзошла средние темпы роста оборота торговых предприятий Москвы. Согласно сведениям Мосгорстата, последние за рассматриваемый период выросли всего на 17%.

По словам Владимира Ефимова, в последние годы российская столица стала лидером рейтинга городов мира ООН по оказанию онлайн-услуг. Актуальный рост розничного онлайна доказывает это лидерство, — констатировал министр.