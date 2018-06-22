В первом полугодии 2018 года зарплата москвичей выросла на 9,8% – Владимир Ефимов

Как заявил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, с начала 2018 года в розничных сетях столицы фиксируется положительная торговая динамика. За январь-июль 2018 года рост индекса посещаемости розничных центров торговли составил 2,6%. Об этом сообщает информационное агентство Business Expert.

«Главными драйверами увеличения покупательской активности выступают рост зарплат москвичей и выгодные условия потребительского кредитования. Рост зарплат жителей столицы в I полугодии достиг 9,8%. Объем оформленных потребительских кредитов за январь-июль 2018 года увеличился на 19%», – рассказал Ефимов.

По словам министра, только в июле 2018 года плотность потока покупателей выросла по сравнению с июлем 2017 года на 4,4%. За этот же период, объем продаваемых товаров в торговых центрах крупнейших российских операторов-розничников вырос на 5,2%. «Думаю, тенденция к дальнейшему увеличению этих показателей до конца года сохранится», – добавил глава ведомства.