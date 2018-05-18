Наталья Сергунина: в столице наблюдается планомерный рост количества выдаваемых жилищных кредитов

В Москве наблюдается планомерный рост количества выдаваемых ипотечных кредитов. Прирост их объема в январе-июле текущего года (если сравнивать с первыми семью месяцами прошлого года) зафиксирован на уровне в почти 60% (показатели выросли в 1,7 раза). Также за январь-июль 2018 года в главном российском городе было зарегистрировано регистрацию 81500 договоров купли-продажи жилья. Этот показатель на 21,6% превышает цифры того же периода годом ранее. Об этом, ссылаясь на замградоначальника Москвы Наталью Сергунину, сообщил официальный сайт столичного мэра.

Актуальные данные прокомментировал руководитель московского ДЭПР Владимир Ефимов. Он отметил, что рост ипотеки способствует развитию столичных банковского и строительного секторов. Тенденция приводит к тому, что местный бизнес занимается активным освоением пространств в новых районах города, что работает на увеличение качества жизни новоселов.