Наталья Сергунина рассказала о росте числа столичных бизнесменов, работающих по упрощенной системе налогообложения

В российской столице все больше местных предпринимателей выбирают для работы упрощенную систему налогообложения. Об этом рассказала замградоначальника Москвы Наталья Сергунина, уточнившая, что городской бюджет за период январь-июнь получил от упрощенки 48,4 млрд. рублей. Это в 1,3 раза больше, если сравнивать с аналогичным шестимесячным периодом с начала минувшего года.

По словам госпожи Сергуниной, в российской столице поступательно развивают малый бизнес, что положительно влияние на рост объема налоговых доходов. Так, с июня прошлого года в Москве общее количество ИП увеличилось на 11,2%. Сейчас в городе зарегистрировано более трехсот тысяч таких бизнесменов.

Как отметил руководитель московского ДЭПР Владимир Ефимов, столичные бизнесмены хорошо осознают всю выгоду от использования упрощенки. К примеру, эта система позволяет рассчитывать на пониженную ставку налога.