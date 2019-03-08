Наталья Сергунина: работающие по франшизе столичные предприниматели смогут рассчитывать на субсидии

По словам замградоначальника Москвы Н.Сергуниной, в ближайшее время местное Правительство планирует утвердить новую программу поддержки бизнес-сообщества. В ее рамках работающим по франшизе предпринимателям будут предоставляться субсидии. Они смогут компенсировать до 35% документально подтвержденных трат по закупке оборудования, погашению лизинговых платежей и процентов по кредитам, — уточнила чиновница.

Как рассказала Н.Сергунина, новая программа поддержки столичного бизнеса приведет к созданию магазинов, кофеен, закусочных и пр. Появятся новые рабочие места, объем налоговых поступлений в городской бюджет вырастет.

Сейчас в Москве по франшизе работает 11 тысяч 500 объектов, а также 500 брендов. С целью поддержки местного предпринимательского сектора в мегаполисе создали ГБУ «Малый бизнес Москвы». К тому же, в марте 2019 года здесь был запущен 11-й по счету онлайн-сервис для бизнесменов, получивший название «Оформи городскую землю и недвижимость правильно».







