На 31 августа в Москве намечено проведение первого городского бизнес-фестиваля GreenFieldFest. Подтверждено участие в этом престижном мероприятии более чем 3000 отечественных и зарубежных экспертов и бизнес-тренеров. Фестиваль будет открытым для посещения всеми желающими.

По словам замградоначальника столицы Российской Федерации Натальи Сергуниной, сейчас в мегаполисе располагается более чем 20000 объектов инновационной инфраструктуры. Кооперация между ними поспособствует уверенной реализации промышленного потенциала города, — не испытывает сомнений чиновница.

В программу грядущего фестиваля входят различные бизнес-сессии, дискуссии и мастер-классы. Также посетители смогут насладиться большой музыкальной программой. В числе выступающих, к примеру, значится знаменитая рок-группа из Латвии Brainstorm.