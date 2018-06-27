Наталья Сергунина отметила значимость первого московского бизнес-фестиваля для инноваторов

Первый бизнес-фестиваль GreenField Fest, который прошел в Москве 31 августа, стал уникальным событием для представителей технологического сообщества столицы России и дал инноваторам возможность в неформальной обстановке пообщаться с инвесторами, найти партнеров и обменяться идеями по развитию мегаполисов. В общей сложности фестиваль собрал на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» более 5 тысяч человек, сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Знаковое для города событие прокомментировала заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, которая сказала: «Инноваторам и инвесторам, как показала практика, интересно общаться, обсуждать текущие и будущие проекты не только на серьезных специализированных форумах, но и на таких вот неформальных встречах…Мы объединили лидеров технологичных направлений, чтобы они могли найти партнеров, узнать о городских программах поддержки и рассказать москвичам, которые увлекаются наукой, о своих идеях для мегаполисов будущего».

В рамках деловой программы фестиваля его участники смогли послушать лекции и принять участие в дискуссиях известного маркетолога Игоря Манна, журналистки и основателя интернет-проекта The Bell Елизаветы Осетинской, американского футуролога Томаса Фрея и т.д. В качестве развлечений все желающие могли посетить специальную зону со спортивными и интеллектуальными играми. Завершился фестиваль концертом с участием известных российских и зарубежных групп.