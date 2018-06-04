Развитие инновационных проектов – важнейшее направление для бизнеса, — Наталья Сергунина

С 28 мая по 1 июня в столице прошла Московская неделя предпринимательства. Это крупнейшее событие в деловой жизни столицы объединило в себе такие знаковые встречи, как Всемирный форум, бизнес-симпозиум «Трансформация-3», Московский форум предпринимателей, конференция стартаперов Startup Village, выставка по франчайзингу. Всего в съезде принимали участие делегаты из 40 стран мира.

Общее число приглашенных гостей, участников съезда и экспертов бизнес-сообщества составило более 60 тысяч человек.

«Особой темой обсуждений стало важнейшее направление предпринимательской деятельности – развитие инновационных бизнес-проектов. Как известно, сегодня в Москве действуют 33 технопарка с общим числом занятых специалистов более 45 тыс. человек. Деятельность этих территориальных технических баз, в первую очередь, ориентирована на повышение конкурентоспособности продуктов и услуг отечественного бизнеса», – сказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Наталья Сергунина.

Заместитель мэра столицы отметила, что развитие предпринимательского сегмента является одним из приоритетов в работе московского правительства.