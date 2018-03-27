Наталья Сергунина рассказала о новой программе для малого и среднего бизнеса

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о запущенной в столице программе профессиональной переподготовки и повышения квалификации предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса, сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений рассказала, что «По опросам, примерно половина предпринимателей в городе хотела бы получить дополнительные практические навыки по таким направлениям, как маркетинг, менеджмент, налоги и бухучет. Новая программа позволит пройти бесплатную профессиональную подготовку по самым востребованным компетенциям и в конечном счете повысить эффективность своего бизнеса. Каждый из восьми курсов длится 250 академических часов и рассчитан в среднем на полтора месяца».

Таким образом, программа позволит представителям малого и среднего бизнеса получить необходимые знания в области основ бухгалтерского и налогового учета, маркетинга, финансового менеджмента, организационно-правовых отношений в рамках предпринимательской деятельности и т.д.

Курсы будут организованы в РЭУ имени Г.В. Плеханова. По окончании обучения более 2 тысяч участников программы получат дипломы и удостоверения о дополнительном образовании.