Для участия в октябрьских закупочных процедурам поставщикам необходимо ознакомиться с нововведениями на рынке закупок

Исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина рассказала об изменениях на рынке госзакупок, которые коснутся предпринимателей уже с октября 2018 года. Чиновник подчеркнула, что изменения в закупках носят глобальный характер, но будут вводиться постепенно.

Начиная с октябрьских торгов вводятся в действие специальные счета для обеспечения заявок в системе электронных закупок. Для участия предпринимателю необходимо будет открыть специальный счет в одной из уполномоченных финансовых организаций. Правительственный список насчитывает сейчас 18 банков и электронных торговых площадок, с которыми правительство подписало соответствующее соглашение.

Правительство Москвы организует цикл бесплатных мероприятий для предпринимателей, которые пройдут в Цифровом деловом пространстве как в офлайн, так и в онлайн формате. Чиновники и представители финансовых организаций расскажут поставщикам о новых условиях участия в конкурсах, дадут пошаговый алгоритм действий по новым правилам, предоставят максимальный объем информации по открытию спецсчетов, а также проконсультируют в персональной работе с порталом поставщиков, получении и продлении электронных цифровых подписей. Первое мероприятие стартует 20 сентября.