Наталья Сергунина: «На ВДНХ реализуется беспрецедентный проект»

Как сообщает официальный сайт ВДНХ, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина назвала беспрецедентной реализацию проекта по реставрации и восстановлению площадок ВДНХ. В этом сезоне, по словам вице-мэра, территорию главной выставочной площадки страны за три летних месяца посетило 12 миллионов человек.

Большинство концертов, фестивалей и мероприятий были бесплатными. Гости и жители столицы посетили более 100 концертов и фестивалей, увидели 14 музейных экспозиций, побывали на 150 мероприятиях Летней образовательной программы. Одним из самых ярких моментов лета стал стал IV международный фестиваль искусств «Вдохновение» - за две недели насладились искусством более 1,1 миллиона посетителей. «Реализуя действительно беспрецедентный проект по восстановлению исторических объектов, мы не забыли о том, что Выставка остается популярнейшей семейной площадкой для отдыха и прогулок», - прокомментировала Сергунина работы по реставрации фонтанов и розариев на территории ВДНХ.