Наталья Сергунина рассказала о впечатляющих показателях посещаемости летней образовательной программы ВДНХ

Заммэра столицы РФ Н.Сергунина высказалась о реализации Летней образовательной программы ВДНХ 2018 года. Так, за последние три месяца ею был установлен ряд рекордов посещаемости — общее число посетителей ее лекций, уроков, концертов и мастер-классов за это время превысило 6000 человек. Об этом рассказывает официальный сайтВДНХ.

По словам госпожи Сергуниной, за три года своего существования программа ВДНХ стала доступной для каждого человека площадкой просветительского и досугового толка. По состоянию дел на настоящий момент под эгидой летней программы текущего года состоялось свыше сотни мероприятий. К примеру, посетителями музыкального спектакля-чаепития «Муха-Цокотуха» стали более 300 человек, — уточнила чиновница.

Отметим, что мероприятия под эгидой Летней образовательной программы 2018 года принимают семь (пять из них — новые) площадок ВДНХ. Программа продлится до 9 сентября включительно.