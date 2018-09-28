На ВДНХ открыли образовательный кластер «Техноград» для начинающих бизнесменов

На ВДНХ в сентябре был открыт новый образовательный кластер «Техноград». Оснащенная высокотехнологичным оборудованием площадка теперь выступает в качестве места реализации московского проекта «Стартап-школа МБМ». Как напомнила замградоначальника мегаполиса Наталья Сергунина, он был запущен в прошлом году с целью помочь начинающим бизнесменам определиться с первым шагом в открытии своего дела. Бесплатные занятия на территории «Технограда» запланированы до конца года. Об этом информирует ИЦ Правительства Москвы.

В комментарии к новости Наталья Сергунина рассказала о том, что преподавателями в рамках проекта «Стартап-школа МБМ» являются бизнес-тренеры, которые помогают занимающимся протестировать их идеи. Каждое занятие насыщено теорией и практикой, и длится 4,5 часа. Программа занятий запланирована на пять дней. Всем выпускникам (их уже 1700 человек) вручают сертификаты, — детализировала чиновница.