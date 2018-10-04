С момента открытия комплекс «Техноград» посетили свыше 65000 человек

С сентября прошлого года на ВДНХ работает образовательный комплекс «Техноград», который в феврале вошел в число лауреатов премии в области развития связей с общественностью «Серебряный лучник». Неформально его называют «супермаркетом профессий», ведь в этом комплексе представлены лучшие мировые и российские образовательные программы по более чем 45 востребованным профессиям. Выбору подходящего направления способствует специальная экскурсия. Такую информацию передает портал столичного мэра.

По словам вице-мэра Москвы Н.Сергуниной, с момента запуска работы «Технограда» в нем побывали уже более 65000 человек. Посещаемость комплекса будет только расти. Только в этом году в нем пройдет около 1500 образовательных программ, слушателям которых вручат 250000 сертификатов. Также Н.Сергунина анонсировала скорое открытие шестого павильона в «Технограде», который получил название «Бизнес. Техноград».







