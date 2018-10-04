Наталья Сергунина сообщила о высокой посещаемости образовательного комплекса «Техноград»

С сентября минувшего года на ВДНХ в Москве работает образовательный кластер «Техноград». По словам заммэра города Натальи Сергуниной, за неполные восемь месяцев в павильонах комплекса побывали уже 100 тысяч человек. Комплекс является мощной точкой притяжения для жителей и гостей мегаполиса всех возрастов. Об этом информирует сайт префектуры САО г. Москвы.

Отмечается, что «Техноград» является образовательным пространством нового типа, где можно оперативно пройти все этапы подготовки и повышения квалификации. Кластер обладает современным профессиональным оборудованием. Менторами на практических занятиях выступают представители лучших компаний из разных сфер экономики. Для взрослых и детей организуются профнавигационные экскурсии и квесты, мастер-классы и фестивали профессионального мастерства. Для посетителей было разработано несколько сотен образовательных программ.

Как подчеркнула Наталья Сергунина, «Техноград» объединяет людей разных поколений. К примеру, начинающим специалистам здесь предлагают помощь с поиском работы и развитием навыков. Студенты могут проверить знания на практике, школьники познакомиться с интересующими их профессиями, взрослые усовершенствовать свои профессиональные компетенции.







