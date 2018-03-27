Наталья Сергунина: в Москве успешно реализуется целый комплекс профнавигационных программ

В российской столице планомерно реализуется комплекс профнавигационных программ. Участниками таких программ в текущем году станут более 140 тыс. человек. Такую информацию озвучила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит ИА «Национальные интересы».

Так, чиновница сообщила, что свыше 35 тыс. школьников Москвы будут ежегодно обучаться в двенадцати детских технопарках. Порядка 50 тыс. москвичей смогут воочию увидеть, как работают ведущие предприятия Москвы, тогда как в столичных центрах молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) каждый год занимаются свыше 30 тыс. человек.

По словам Натальи Сергуниной, власти Москвы занимаются активным внедрением новых стандартов и повышением качества профподготовки. В связи с этим в четвертом квартале текущего года будет организован Второй межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills. В нем примут участие студенты местных ВУЗов.

Добавим, что заммэра Москвы в своем комментарии также перечислила такие профнавигационные проекты, как программа онлайн-тестирования школьников «Профессии будущей Москвы», «Предпринимательские субботы» и «Учебный день в Мастерславле».