В прошлом году аудитория бесплатных образовательных программ для предпринимателей превысила 100 тысяч человек

Вице-мэр Москвы Н.Сергунина прокомментировала поддержку, которую город предоставляет местному бизнес-сообществу. Ее важной частью является перманентная реализация бесплатных образовательных программ (тренинги, семинары, форумы, мастер-классы). Такие мероприятия организуют фактически каждый день. Их принимают Центры услуг для бизнеса (ЦУБ) во всех округах Москвы и другие площадки. Об этом информирует информационный центр московского правительства.

По словам Н.Сергуниной, в минувшем году аудитория бесплатных образовательных мероприятий для предпринимательского сообщества Москвы превысила 100000 человек. Особенный интерес они проявили к цифровому маркетингу, обучение по которому прошли свыше 9000 человек. В то же время за минувший год аудитория созданной в Москве для начинающих бизнесменов «Стартап-школы МБМ» превысила 2000 человек.







