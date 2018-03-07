О фестивале «Умные игры с экономическим уклоном» рассказала Наталья Сергунина

«Экономика столицы шагнула в цифровое будущее. Нам уже сегодня важно понимать, кто придет в экономику столицы в ближайшее десятилетие», - об этом сообщила заммэра Москвы по экономической политике Наталья Сергунина, рассказав о Фестивале «Умные игры с экономическим уклоном.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, мероприятие начнет работать на ВДНХ 1 сентября, зарегистрироваться для участия можно на сайте Департамента по конкурентной политике. Предпринимательское сообщество и преподаватели экономических школ предложат авторские обучающие программы, настольные игры, квесты, мастер-классы, бизнес-симуляции. Подростки смогут не только получить информацию об устройстве экономики, сведения о криптовалюте и блокчейн-технологиях, но и попробовать раскрыть свой предпринимательский потенциал. Это первое мероприятие такого масштаба, которое позволит раскрыть бизнес-мышление и позволит найти точки соприкосновения и педагогам, и детям, и их родителям.