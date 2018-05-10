Ряд семейных турниров настольной игры «Экономикус. Биржа торгов» пройдет летом в парках столицы

Как пишет пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике, уже летом 2018 года в парках мегаполиса будут организованы семейные турниры настольной игры «Экономикус. Биржа торгов». Они направлены на информирование граждан о правилах участия в аукционах, нюансах бизнес-конкуренции и строительства бизнеса. Игру создали отечественные разработчики, это на сто процентов оригинальный продукт. Об этом информирует АГН «Москва».

По словам вице-мэра столицы Н.Сергуниной, летом парки весьма популярны среди населения, поэтому было решено проводить турниры именно на их территории. Чиновница напомнила, что подобные состязания в свое время собирали в ВДНХ по несколько сотен человек.

Как рассказал лидер департамента по конкурентной политике Г.Дегтев, в грядущую субботу сад «Эрмитаж» примет игру «Экономикус» на своей территории. Далее такие турниры будут проводиться каждые четверг-субботу, — уточнил управленец.