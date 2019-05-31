Культурные центры столицы подготовили обширную программу на лето

Уже в третий год кряду в Москве приступают к реализации программы «КультЛето». За то время, что она проводится, ее участниками стали уже более 15000 человек. Этим летом в 167 культурных центрах столичного Депкультуры откроются разнообразные кружки и секции. На занятиях будут учить играть на барабанах, парным танцам, прикладному изобразительному искусству и пр. Об этом проинформировал портал столичного мэра.

По словам заммэра российской столицы Натальи Сергуниной, мастер-классы и курсы проводятся для москвичей всех возрастов. Занятия будут проводиться в формате интенсивов (на ежедневной основе). Это поспособствует полноценному погружению участников курсов в творческую или научную деятельность. Продолжительность занятий составит от двух дней до двух месяцев. Завершится программа «КультЛето» 31 августа, — уточнила чиновница.







