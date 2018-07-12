Летние читальни в столичных парках откроются уже третий год подряд

Вице-мэр столицы РФ Наталья Сергунина рассказала о том, что с ближайшей субботы (1 июня) в московских парках начнут работу летние читальни. Они будут принимать посетителей до конца теплого сезона по выходным дням. В читальнях можно будет пообщаться с другими любителями литературы, обменяться книгами или почитать их на свежем воздухе. Об этом пишет портал московского мэра.

По словам Натальи Сергуниной, уже третий год кряду в летних читальнях также будут проводить разнообразные мероприятия. В них будут организованы бесплатные лекции, спектакли, квесты, мастер-классы и интеллектуальные игры.

Стоит добавить, что на территории московских парков грядущим летом также откроют теннисные корты, площадки для воркаута и футбола. В пунктах проката можно будет получить спортивный инвентарь, взять самокаты, сегвеи и велосипеды. Посетители парков смогут воспользоваться беговыми и велодорожками, а также посетить занятия йогой под руководством 150 сертифицированных инструкторов.







