Посетители столичных парков Департамента культуры смогут бесплатно посмотреть репетиции постановок ведущих театров

По условиям проекта «Открытые репетиции в парках», в десяти столичных парках с 11 июня по 22 августа организуют бесплатные для просмотра репетиции постановок ведущих театров мегаполиса. Озвучив эту информацию, вице-мэр города Наталья Сергунина уточнила, что длительность каждого представления составит 1-1,5 часа. Посетители парков смогут воочию увидеть, как артисты готовятся к роли, режиссер воплощает свой замысел, а коллектив взаимодействует на площадке. Такую информацию передает портал столичного мэра.

Отметим, что летний сезон в парках российской столицы начался 1 мая. В них создана необходимая инфраструктура для активного отдыха. В парках есть беговые и велосипедные дорожки, здесь можно играть в теннис и футбол, работают пункты проката самокатов, сегвеев и велосипедов. Также для взрослых организуют образовательные, спортивные и творческие курсы.







