Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала, как ВДНХ отметит свое 80-летие

«Впереди — фестивали, концерты, выставки, открытие после реставрации исторических павильонов, новых культурных, образовательных и спортивных пространств. До конца года пройдет больше 100 праздничных событий», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как сообщает Интернет-газета «Глас народа», 1 августа ВДНХ исполняется 80 лет, и всех ждут масштабные мероприятия: от гастрономических фестивалей до Фестиваля духовых оркестров и проекта «Музыка на крыше». Многое будет впервые: откроется восстановленный Зеленый театр, в котором можно будет насладиться концертами. Музейные экспозиции, выставки, образовательные проекты, мастер-классы, гала-концерты с участием звезд России и мировых исполнителей и многое другое. Программа юбилейного сезона уже опубликована на сайте ВДНХ. Там же можно зарегистрироваться на бесплатные мероприятия, такие как первый концерт в Зеленом театре 14 июня. С 31 мая до 2 июня также впервые на ВДНХ состоится Фестиваль «Мировые балетные каникулы» с участием тысячи танцовщиков со всего мира.







