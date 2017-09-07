Перспективы цифровизации экономики России очевидны – ТПП РФ

22–23 мая в столице Черноземья прошло крупное отраслевое собрание промышленников Центрально-Черноземного экономического региона – XI Воронежский промышленный форум. Среди приглашенных гостей, в собрании принимали участие функционеры федерального и регионального уровня – вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, врио губернатора области Александр Гусев, замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Ведущим спикером форума стал Максим Фатеев. Он посвятил свое выступление вызовам и перспективам, которые несет цифровизация национальной экономики. По словам специалиста, майнинг и технологии блокчейн представляют собой достаточно интересный инструмент для улучшения инвестиционного климата не только в Черноземье, но и во всей России.

«То что этот вопрос обсуждается на форуме представителями более чем 20 российских регионов говорит о повышенном интересе бизнеса к криптотехнологиям. Уверен, как новый вид предпринимательской деятельности, майнинг может способствовать привлечению инвестиций в регионы и финансированию самых амбициозных проектов», – заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты.

Как отмечается, на сайте услуг системы ТПП РФ можно в электронном виде заказать одну из 500 услуг из разных сфер деловой жизни и отследить выполнение заказа через личный кабинет.