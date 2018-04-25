Торги на электронных площадках сделали доступным столичный рынок

Развитие цифровизации и конкуренцию обсуждали на сессии «Трансформация конкуренции. Антимонопольное регулирование в цифровой экономике» в рамках ПМЭФ – 2018. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов поделился опытом внедрения цифровизации на примере столичного региона. По словам чиновника, развитие цифровой экономики становится драйвером роста конкуренции и притока инвестиций в Московский регион. Развитию цифровизации бизнес-процессов взаимодействия с предпринимателями в настоящее время уделяется в правительстве Москвы первоочередное внимание.

Появление таких площадок как «Инвестиционный портал» и «Портал поставщиков» сделали возможным участие предпринимателей со всей страны, а не только Московского региона, сделав таким образом доступным рынок Москвы. Это неизбежно приводит к росту конкуренции, повышения качества товара, созданию новых рабочих мест и росту экономики, притоку инвестиций.