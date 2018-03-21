Владимир Ефимов предложил студентам ВШЭ принять участие в модернизации экономики столицы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов провел встречу с учащимися Высшей школы экономики, в ходе которой пригласил их принять участие в модернизации экономической жизни столицы, в том числе и в разработке креативных проектов, которые смогут помочь решить актуальные проблемы города. Встреча была организована в рамках проекта «Стажировка в правительстве Москвы», сообщает «Московская газета».

«Москва заинтересована в молодых и креативных специалистах, готовых участвовать в инновационном преображении столицы, предлагать нестандартные решения, постоянно повышать свои профессиональные компетенции», — отмечает Владимир Ефимов.

Рассказывая о задачах Департамента экономики, глава ведомства подчеркнул, что оно курирует такие вопросы, как эффективное распределение бюджетных средств, привлечение частных инвестиций для участия в городских проектах, мобилизация доходов от налогов.

Даже несмотря на санкции и признаки кризиса, отметил Ефимов, экономика Москвы сумелазанять конкурентные позиции в борьбе за человеческий капитал и инвестиции наравне с крупнейшими мегаполисами мира.

Кроме того, именно в Москве аккумулируется большая часть выделяемых стране иностранных инвестиций. «Это, в свою очередь, ведет к увеличению комфортности городской среды, к усилению позиций города в конкурентной борьбе за квалифицированные кадры», — отметил государственный деятель.