Видением развития экономики Москвы поделился Владимир Ефимов с экспертами

Ключевые точки развития Москвы и долгосрочное планирование стали основными темами обсуждения пяти дискуссионных площадок сессии «Экономика столицы будущего». По сообщению «Интерфакс», эксперты и представители столичного правительства наметили пути создания целостной стратегии развития экономики Москвы на будущее.

«Такие обсуждения с участием ведущих российских экспертов позволят выявить основные вызовы и риски, стоящие перед городом на ближайшее десятилетие», - подчеркнул руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов. Были определены стратегические направления развития мегаполиса: агломерационное и информационное развитие, промышленная политика, качество городской среды и формирование человеческого капитала. Тезисы из обсуждений планируют включить в проект "Экономика столицы будущего".