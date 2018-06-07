Владимир Ефимов рассказал, что даст столице соглашение между Правительством Москвы и ФАС

Развитие конкуренции на социально значимых рынках является в данное время приоритетом для Москвы. Об этом сообщил Владимир Ефимов, глава Департамента экономической политики и развития столицы. По его словам, в скором времени ожидается подписание соглашения между Правительством Москвы и ФАС России о первоочередном развитии в столице конкуренции.

Из 35 пунктов, разработанных рабочей группой Госсовета РФ, по 22 в Москве, по словам Владимира Ефимова, конкуренция весьма высока: 70% составляет доля частного рынка. Тогда как в оставшихся 13-ти требуется тщательное планирование мер по повышению уровня конкуренции. В основном это касается сфер социальной направленности – образовательные услуги, социальная сфера, городское благоустройство, а также транспорт, промышленное производство. «Привлекая новых производителей, мы повышаем качество услуг и товаров при снижении цены», - подчеркнул министр.