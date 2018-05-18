К 2020 году на производствах Москвы появятся беспилотные автомобили — Владимир Ефимов

В российской столице в ближайшие три года займутся производством беспилотных автомобилей, которые будут использоваться на предприятиях. Это должно произойти, согласно условиям инвестиционного соглашения между Правительством Москвы и предприятием «Рено Москва». Оно предусматривает направление порядка 7 млрд. рублей на цели повышения производственных объемов предприятия на 20%. Об этом проинформировало РИАМО.

На ежегодной основе «Рено Москва» выпускает порядка 100000 автомобилей. Как сообщил руководитель столичного ДЭПИР Владимир Ефимов, около 10% от производственных объемов предприятия направляется на экспорт. Создаваемые в российской столице машины также реализуются в других регионах России.

Напомним, что ранее депутаты МГД выразили поддержку законопроекту, который приведет к снижению ставки налога на прибыль до 12,5% для столичных производителей авто. Эти предприятия в обязательном порядке должны работать на территории Москвы и иметь местную регистрацию.