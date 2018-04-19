Владимир Ефимов прокомментировал факт снижения ставки налога на прибыль для автопроизводителей

Депутаты Мосгордумы в ходе заседания за 17 мая оказали поддержку законопроекту, который найдут полезным столичные производители автомобилей. В комментарии к новости глава городского ДЭПИР Владимир Ефимов рассказал, что документ предусматривает снижение ставки налога на прибыль для московских автопроизводителей с 17% до 12,5%. Об этом сообщает РИАМО.

Как сообщил Владимир Ефимов, государственная поддержка под эгидой этого законопроекта будет оказываться зарегистрированным и работающим в российской столице производителям авто. Льготная налоговая ставка в их отношении будет действовать на протяжении налоговых периодов с 2018 по 2020 год включительно.

Столичные власти рассчитывают, что снижение налоговой ставки поможет модернизировать производства автопроизводителей. Они смогут нарастить штат своих сотрудников и увеличить объемы производства. Все это обещает последующий рост объема налоговых поступлений в бюджет Москвы.