Владимир Ефимов рассказал о выручке Москвы за чемпионат мира по футболу

Руководитель столичного ДЭПР Владимир Ефимов объяснил, какой экономический эффект для мегаполиса имело проведение футбольного чемпионата мира 2018 года. По его словам, в рамках этого события главный город России посетили свыше 4,5 миллиона человек. Более 3 миллионов человек от этого числа — туристы, приезжавшие в город с ночевкой. Остальные люди приезжали в Москву с определенной целью на время — в частности, для посещения футбольного матча, после чего покидали город.

Как отметил господин Ефимов, по предварительным оценкам, за счет туристического потребления бюджетной системе российской столицы удалось заработать около 15 миллиардов рублей. Если говорить о собственно выручке, связанной с проведением в столице РФ футбольных матчей ЧМ, то она составила порядка 110 миллиардов рублей.

Ежегодное туристическое потребление в Москве в настоящее время достигает порядка 700 миллиардов рублей. Владимир Ефимов выразил надежду, что в ближайшие годы количество туристов в Москве будет увеличиваться.Так, в минувшем году в российской столице побывало около 5 миллионов иностранных туристов.