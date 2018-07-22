Владимир Ефимов рассказал об инвестиционной политике Москвы

Участником Московского финансового форума стал руководитель столичного ДЭПР Владимир Ефимов. Это мероприятие проходит в главном российском городе с шестого по седьмое сентября включительно. Господин Ефимов выступил на сессии, тематика которой была посвящена инвестициям в развитие инфраструктуры и потенциалу ГЧП. Об этом пишет сайт Business Expert.

По словам министра, в настоящее время столица уделяет повышенное внимание реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры. На эти цели направляется порядка 70 процентов средств, подписывается много ГЧП-контрактов. Владимир Ефимов напомнил о том, что в текущем году в столице открылось 12 новых станций метро, что даст импульс для появления новых инвестиционных поступлений для городского бюджета.

Как сообщил Владимир Ефимов, ГЧП-контракты следует считать лидером среди форм сотрудничества с частными инвесторами в столице. В то же время у столичных инвестиционных контрактов большой территориальный эффект, — уточнил министр.