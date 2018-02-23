Владимир Ефимов выступил в ходе Московского урбанистического форума 2018

В столице 17 июля открыли Московский урбанистический форум 2018. Одним из его участников стал руководитель местного ДЭПиР Владимир Ефимов. В рамках своего выступления на конференции по государственно-частному партнерству (ГЧП) он объяснил, как Москва развивает на своей территории такие механизмы. Об этом пишет агентство «Коммерческая тайна».

Благодаря развитию ГЧП, российская столица успешно решает глобальные вызовы (в частности, модернизирует производственные мощности), — сообщил Владимир Ефимов. Уже три года кряду Москва — лидер страны по развитию ГЧП. За период 2013-2018 гг. объем контрактов мегаполиса по проектам ГЧП составил свыше 815 млрд. рублей.

Как добавил Владимир Ефимов, Москва внимательно изучает международную практику в сфере ГЧП. Она применяется исключительно с учетом специфики Москвы. К числу перспективных направлений министр отнес развитие транспортной системы и социальной инфраструктуры города.