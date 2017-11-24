Владимир Ефимов прокомментировал увеличение количества ИП в Москве

Глава московского ДЭПиР Владимир Ефимов поделился комментарием относительно тренда по увеличению количества ИП в российской столице. Так, за июнь 2018 года количество индивидуальных предпринимателей здесь впервые превзошло отметку в 300 тысяч человек. Такому развитию событий способствуют усилия местных властей по развитию патентной и упрощенной системы налогообложения для МСБ. Об этом сообщило ИА «Коммерческая тайна».

Как уточнил господин Ефимов, по состоянию дел на первое июля в Москве было зарегистрировано 302351 ИП. С июня 2017 года в главном городе России общее количество индивидуальных предпринимателей выросло на 11,2%. Заслуживают уважения и темпы прироста новых ИП — за первое полугодие 2018 года их было зарегистрировано в мегаполисе на 12,1% больше, чем за первые шесть месяцев годом ранее.