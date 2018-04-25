Владимир Ефимов назвал основные направления развития московской экономики

На территории столицы стартовал Московский урбанистический форум 2018. Участие в нем принял руководитель местного ДЭПиР Владимир Ефимов. В ходе своего выступления он ознакомил аудиторию с ключевыми направлениями развития мегаполиса в среднесрочной перспективе. Он также рассказал, о том, что способствовало становлению Москвы в качестве города с большим экономическим потенциалом. Об этом информирует агентство «Национальные интересы».

Как отметил министр, Москве удалось сравнительно за небольшой срок войти в число самых экономических успешных мировых мегаполисов. К этому привела ставка ускоренное развитие ключевых направлений.

По словам Владимира Ефимова, в ближайшие годы российская столица намерена заниматься развитием инновационной экономики и совершенствованием городской среды. Также она будет продолжать развивать городскую агломерацию.