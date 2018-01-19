Владимир Ефимов: успешный специалист будущего не будет страшиться перемен

Московский центр качества образования принял на своей площадке 3-го апреля очередное заседание Клуба директоров. В ходе этого мероприятия аудитория заслушала доклад руководителя столичного ДЭПИР Владимира Ефимова. Об этом сообщает портал Investmoscow.ru.

По мнению министра, в грядущие 10 лет от столичных «спецов» будет требоваться умение быстрой адаптации к меняющимся условиям. Тот факт, что московская экономика активно развивается по всем основным показателям, предполагает, что в ее костяк войдут именно такие высокопрофессиональные кадры. Владимир Ефимов заявил, что уже со школьной скамьи ученикам следует обстоятельно рассказывать о тонкостях и секретах самых востребованных в российской столице профессий.

В то время как заседание близилось к концу, его участники обсудили стратегию развития образования Москвы до 2025 г. Эта стратегия, как отметил Владимир Ефимов, поможет учить школьников не страшиться перемен, а принимать их и приспосабливаться к ним. По сути, этого требует время, в которое мы живем, — резюмировал министр.